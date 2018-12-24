Полиция не нашла прямых доказательств запуска дронов над аэропортом Гатвик в Лондоне

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Лондонской полиции спустя 36 часов пришлось отпустить двух человек, задержанных накануне по подозрению в причастности к запуску беспилотников у аэропорта Гатвик, вызвавшего серьезные сбои в работе воздушной гавани на прошлой неделе, пишет The Guardian.

Как сообщает издание, детективы не нашли необходимых улик, чтобы подтвердить связь задержанных с этим инцидентом.

Более того, как оказалось, нет никаких прямых доказательств того, что дроны действительно появлялись на территории аэропорта: это не подтверждается ни фотографиями, ни видеозаписями, лишь показаниями свидетелей. Впрочем, таких сообщений было много - почти 70, и они поступали как от пассажиров, так и от персонала аэропорта и сотрудников полиции.

Главная улика, от которой отталкивается полиция, - это найденный ею поврежденный дрон, однако из-за дождя, шедшего на прошлой неделе в Лондоне, сбор других доказательств вторжения беспилотников сильно затруднен.

Гатвик предлагает вознаграждение в 50 тыс. фунтов ($63 тыс.) за информацию, которая поможет найти причастных к запуску дронов, сообщает The Guardian.

На прошлой неделе Гатвик дважды был вынужден приостановить отправку и прием авиарейсов из-за информации о появлении беспилотника в районе аэропорта. Сбой затронул планы более 120 тысяч пассажиров.