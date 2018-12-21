Белорусская православная церковь признала раскольничьей новую Православную церковь Украины

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Белорусская православная церковь на общем собрании Минской епархии постановила признать раскольниками автокефальную Православную церковь Украины. Соответствующее решение опубликовано на сайте БПЦ.

"Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием", - говорится в сообщении.

Как отметили в БПЦ, общее собрание Минской епархии было проведено "в связи со сложившейся ситуацией - посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви, проведением так называемого объединительного собора в Киеве и образованием в Украине новой псевдоцерковной структуры".

Помимо прочего, собрание Минской епархии решило единогласно поддержать решение Синода Русской православной церкви о признании невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Также БПЦ намерена "разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею "таинствах".

Кроме того, БПЦ выразило "искреннюю сыновнюю благодарность святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу", "братскую поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию".

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил новую церковь Украины и избрал ее руководителем Епифания (Думенко). Предполагается, что 6 января Епифаний в присутствии Порошенко получит томос об автокефалии из рук патриарха Константинопольского Варфоломея.

Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата на внеочередном заседании в Киеве заявил, что, несмотря на создание новой церкви на объединительном соборе, именно УПЦ остается истинной Православной церковью страны.

"Это собрание (объединительный собор - ИФ) является объединением раскольников и к Украинской православной церкви не имеет никакого отношения. Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская православная церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине", - говорилось в обращении Синода УПЦ на ее сайте.