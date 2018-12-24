Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Приказ о выводе войск США из Сирии был подписан уходящим со своего поста министром обороны США Джеймсом Мэттисом, сообщил CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Как заявил один из собеседников телеканала, "исполнительный приказ по Сирии был подписан". Другой источник уточнил, что подписал документ уходящий в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис.

По словам источников, приказ определяет, время и порядок вывода американских войск из Сирии.

Ожидается, что его реализация начнется в ближайшие несколько недель.