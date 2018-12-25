Бывшего директора Nissan отпустили под залог в $635 тысяч

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший директор Nissan Motor Co. Грег Келли, арестованный вместе с экс-председателем ее совета директоров Карлосом Гоном в Токио 19 ноября, был отпущен под залог во вторник, передает японская вещательная корпорация NHK.

По ее данным, сумма залога для Келли составила 70 млн иен ($635 тыс.).

Гон пока остается под арестом.

Келли подозревают в оказании Гону содействия в сокрытии данных о суммах полученного вознаграждения.

Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. В общей сложности за пять лет, завершившихся в марте 2015 года, бывший глава совета директоров Nissan утаил $44 млн.

Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan.

На прошлой неделе Гону были предъявлены новые, более серьезные обвинения: утверждается, что в 2008 году он переложил убытки от собственных торговых операций на финансовых рынках на Nissan. Поскольку Келли не считается соучастником по этому пункту, его отпустили под залог.

И Гон, и Келли отрицают свою вину по всем пунктам.

В понедельник супруга Келли Ди, постоянно проживающая в штате Теннесси, опубликовала второе видео в защиту мужа. Она утверждает, что его обманом заманили в Японию, чтобы арестовать, и возлагает вину на произошедшее на CEO Nissan Хирото Саикаву и юриста компании Хари Наду.