Главные новости
В России"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналуВ России"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жильяВ РоссииДвижение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в Приморье
В мире

Бывшего директора Nissan отпустили под залог в $635 тысяч

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший директор Nissan Motor Co. Грег Келли, арестованный вместе с экс-председателем ее совета директоров Карлосом Гоном в Токио 19 ноября, был отпущен под залог во вторник, передает японская вещательная корпорация NHK.

По ее данным, сумма залога для Келли составила 70 млн иен ($635 тыс.).

В миреЭкс-глава Nissan перед своим арестом собрался сменить CEO компанииЭкс-глава Nissan перед своим арестом собрался сменить CEO компанииЧитать подробнее

Гон пока остается под арестом.

Келли подозревают в оказании Гону содействия в сокрытии данных о суммах полученного вознаграждения.

Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. В общей сложности за пять лет, завершившихся в марте 2015 года, бывший глава совета директоров Nissan утаил $44 млн.

Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan.

На прошлой неделе Гону были предъявлены новые, более серьезные обвинения: утверждается, что в 2008 году он переложил убытки от собственных торговых операций на финансовых рынках на Nissan. Поскольку Келли не считается соучастником по этому пункту, его отпустили под залог.

И Гон, и Келли отрицают свою вину по всем пунктам.

В понедельник супруга Келли Ди, постоянно проживающая в штате Теннесси, опубликовала второе видео в защиту мужа. Она утверждает, что его обманом заманили в Японию, чтобы арестовать, и возлагает вину на произошедшее на CEO Nissan Хирото Саикаву и юриста компании Хари Наду.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Nissan, Карлос Гон

Новости по теме

В мире
Суд обязал Пхеньян выплатить 500 млн долларов семье погибшего после тюрьмы студентаСуд обязал Пхеньян выплатить 500 млн долларов семье погибшего после тюрьмы студента
Ранее сообщалось, что истцы подали иск к властям КНДР на 1 млрд долларовПодробнее
 Госдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздникиГосдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздники
К особой осторожности призывают гуляющих по улице Рамбла, где в 2017 году произошел наезд на пешеходовПодробнее
 Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписанПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан
Документ реализуют в ближайшие неделиПодробнее
 Трамп назначил нового главу ПентагонаТрамп назначил нового главу Пентагона
Вместо генерала Джеймса Мэттиса этот пост займет его заместитель Патрик ШанаханПодробнее
Выдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвованийВыдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвований
Журналист просил перевести деньги в помощь сирийским детям на его личный счетПодробнее
 В США не исключили частичной приостановки работы правительства до январяВ США не исключили частичной приостановки работы правительства до января
Накануне в Штатах приостановил работу ряд бюджетных ведомств, так как не удалось одобрить бюджет страны из-за разногласий конгрессменов с ТрампомПодробнее
 Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войныПорошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны
Новый закон дает гарантии соцзащиты участникам армий, "которые сражались за независимость Украины в XX веке"Подробнее
 Генассамблея ООН осудила действия России в КрымуГенассамблея ООН осудила действия России в Крыму
Резолюция, которую в постпредстве РФ назвали фальшивой и бессмысленной, говорит о "недопустимости захвата территории АР Крым силой"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналуВ России"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жильяВ РоссииДвижение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в ПриморьеВ РоссииПервый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабряЭкономика"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиентаВ миреСуд обязал Пхеньян выплатить 500 млн долларов семье погибшего после тюрьмы студента

Минэнерго РФ не исключило продления соглашения с компаниями по стабилизации цен на топливо после марта

Главный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и рассол

Главный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и рассолЕвгений Брюн развеял алкогольные мифы и рассказал, как пережить Новый год Подробнее

Рынок акций США резко упал в понедельник

Операторы в РФ отозвали заявки на локальные 5G-проекты и согласились совместно развивать стандарт

Сбежавший из психбольницы опасный пациент задержан в Новосибирской области

Движение по части трассы "Таврида" в Крыму откроют под Новый год

Движение на автодороге из Омска в Казахстан открыто

Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни двоих детей

Что случилось этой ночью: вторник, 25 декабря

Фальсификации на выборах в Приморье, иск телецентра "Останкино" к "Первому каналу", увеличение скоростного лимита на трассах Подробнее

СМИ сообщили о 43 погибших в результате атаки боевиков в Кабуле

СМИ сообщили о планах Росавтодора увеличить скоростной лимит на некоторых трассах

Движение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в Приморье

Движение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в ПриморьеЭксперты уже обратились в Центризбирком с требованием проведения проверки на 47 участках во Владивостоке Подробнее

"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналу на 164 млн рублей

"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналу на 164 млн рублейИз картотеки суда следует, что это первый иск к телеканалу от партнеров за последние пять лет Подробнее

Один из четверых пострадавших при пожаре в Хабаровском крае детей скончался

Уполноченный по правам человека получила за год почти 600 обращений из-за рубежа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');