Прокуратура Японии обжаловала решение суда отпустить экс-директора Nissan Келли под залог

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Органы прокуратуры Японии во вторник подали апелляционную жалобу в токийский суд в связи с решением опустить экс-директора Nissan Motor Co Грега Келли под залог, пишет The Wall Street Journal.

Келли, гражданин США, был арестован в Токио в один день с экс-председателем совета директоров Nissan Карлосом Гоном - 19 ноября - и провел под стражей более месяца. Ранее 25 декабря суд установил сумму залога - 70 млн иен ($635 тыс.), и его представители уже внесли ее.

Из-за апелляции со стороны прокуратуры бывшего топ-менеджера Nissan выпустят лишь после того, как суд завершит ее рассмотрение. При этом в Японии прокуратура может дважды обжаловать решение о назначении залога.

Келли подозревают в оказании Гону содействия в сокрытии данных о суммах полученного вознаграждения.

Как сообщалось, Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. В общей сложности за пять лет, завершившихся в марте 2015 года, бывший глава совета директоров Nissan утаил $44 млн.

Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan.

На прошлой неделе Гону были предъявлены новые, более серьезные обвинения: утверждается, что в 2008 году он переложил убытки от собственных торговых операций на финансовых рынках на Nissan. Поскольку Келли не считается соучастником по этому пункту, его отпустили под залог.

И Гон, и Келли отрицают свою вину по всем пунктам.

В понедельник супруга Келли Ди, постоянно проживающая в штате Теннесси, опубликовала второе видео в защиту мужа. Она утверждает, что его обманом заманили в Японию, чтобы арестовать, и возлагает вину на произошедшее на CEO Nissan Хирото Саикаву и юриста компании Хари Наду.

"Очевидно, что за этим сговором с целью обвинить Грега стоят Саикава и другие", - сказала Келли.

По ее словам, на декабрь у Келли была запланирована операция на позвоночнике из-за спинального стеноза, однако ее пришлось отложить.