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Экономика

Рубль слабо изменился к бивалютной корзине при открытии на сниженном объеме торгов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Курс доллара немного снижается, евро растет на Московской бирже во вторник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в день, когда западные биржи закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Объемы сделок на бирже существенно ниже, чем обычно.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,38-68,62 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 68,54 руб. (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,25 руб. (+7,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала лишь на 0,88 копейки к уровню закрытия понедельника, до 72,91 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,77 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,14 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных валютных парах в условиях сниженной активности игроков в связи с празднованием католического Рождества.

Президент США Дональд Трамп раздумывает над отставкой главы Минфина Стивена Мнучина, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник. Другой источник рассказал Bloomberg, что Трамп примет решение о будущем Мнучина в зависимости от показателей фондового рынка США.

Bloomberg напоминает, что ранее также стало известно о планах президента уволить председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, хотя впоследствии Мнучин опроверг эту информацию.

По данным источников, также Трамп интересовался, не мог ли кто-либо из его советников проводить регулярные встречи с Пауэллом, что в случае реализации могло бы подорвать полномочия Мнучина: так, глава Минфина встречается с Пауэллом каждую неделю и обычно доводит до его сведения взгляды Белого дома на тот или иной вопрос.

Накануне Трамп раскритиковал работу ФРС, на прошлой неделе повысившую базовую процентную ставку в четвертый раз за текущий год. "Единственная проблема нашей экономики - это Федрезерв, - написал Трамп в твиттере. - Они не чувствуют рынок, не понимают необходимости торговых войн, сильного доллара или даже вызванной демократами приостановки работы правительства из-за вопроса о границах. ФРС похожа на сильного игрока в гольф, который не может набрать очков, потому что он не может загнать мяч в лунку".

В понедельник нефтяной рынок обвалился. Нефть марки WTI с поставкой в феврале подешевела на 6,7%, до $42,53 за баррель, аналогичный контракт на Brent упал на 6,2%, до $50,47 за баррель. Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.

Во вторник нефтяные площадки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

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Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

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