Украинский министр заявил о санкциях против археологов за раскопки в Крыму

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Украина введет санкции в отношении археологов, которые проводили раскопки в Крыму, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму... Мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - написал он в твиттере в четверг.