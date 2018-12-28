Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Представитель Госпогранслужбы Украины заявил о снятии запрета на въезд в страну россиян мужского пола, при этом украинские пограничники после завершения действия военного положения продолжают уделять особое внимание въезжающим в страну гражданам РФ.

"Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну", - сказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии интернет-изданию "Гордон" в пятницу.

По его словам, после отмены военного положения "вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален". "Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину. Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте", - сказал Слободян.

Он подчеркнул, что гражданам РФ, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель поездки на Украину.

Ранее Слободян сообщил "Интерфаксу", что Госпогранслужба Украины за весь период действия военного положения в десяти областях не пропустила на территорию страны около 1650 граждан РФ.

26 декабря истек 30-дневный срок военного положения, введенного указом президента Украины Петра Порошенко в 10 областях Украины.

Военное положение было введено с 14:00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводилось в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.