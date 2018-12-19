В СНБО Украины задумались о запрете на въезд из РФ для мужчин и после 26 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ограничения для мужчин - граждан Российской Федерации - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Сегодня решение о блокировании въезда в Украину мужчин от 16 до 60 лет четко выполняется. И безусловно, это значительно облегчает работу и нашей контрразведки, и правоохранительных органов, потому что мы таким образом блокируем попадание из России агентуры и диверсионных групп", - сказал Турчинов в интервью BBC News Украина, обнародованном в среду.

По его словам, невыполнение Россией требований освободить корабли и задержанных в Керченском проливе моряков "дает нам основания продолжить отдельные мероприятия в отношении российской стороны, в том числе ограничение въезда". При этом Турчинов подчеркнул, что это решение будет принимать СНБО и президент Украины Петр Порошенко.

28 ноября обнародован указ Порошенко, которым вводится военное положение на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.