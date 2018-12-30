Частный вертолет разбился в Бурятии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет "Робинсон" разбился вблизи одного из сел в Республике Бурятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в воскресенье.

"Вертолет действительно разбился, факт подтверждаем. Информация о погибших пока неизвестна - мы работаем", - сказали в пресс-центре.

Ранее о крушении сообщил источник. По его информации, во время посадки на площадке "Березовка" в пригороде Улан-Удэ экипажу не удалось удержать машину, и вертолет рухнул на землю". На борту находились четыре человека. Выжить никому не удалось.