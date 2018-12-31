Патриарх Кирилл призвал патриарха Варфолмея отказаться от "авантюры по легализации раскола" на Украине

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором призывает, пока не поздно, отказаться от завершения создания "автокефалии" на Украине.

"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная Православная церковь Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит Вас, а история сохранит память о Вас в числе тех святителей Константинопольского престола, кто в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство", - написал глава РПЦ, слова которого приводят на сайте церкви.

Послание патриарха Кирилла стало ответом на письмо патриарха Варфоломея, в котором тот извещал о намерении в ближайшие дни предоставить новоучрежденному церковному сообществу Украины статус автокефальной поместной Церкви. Глава РПЦ признается, что прочитал это письмо "с глубокой болью, недоумением и возмущением".

"Воссоединение раскольников с Церковью стало бы великой радостью как для православных Украины, так и для всего православного мира, если бы проходило в соответствии с предписаниями канонического права, в духе мира и любви Христовой. Но нынешний политизированный процесс принудительного объединения далек от норм и духа святых канонов. Ему сопутствует чудовищное нагромождение лжи, а теперь уже и насилие по отношению к подлинной Украинской православной церкви", - отмечает патриарх Кирилл.

Он обращает внимание патриарха Варфоломея на то, что его ввели в заблуждение, когда уверяли, что десятки канонических епископов хотят скорее покинуть УПЦ, а то, что Константинополь называет "поместным собором", стало "собранием раскольников под прикрытием имени святой Константинопольской церкви".

"Что это, как не легализация украинского раскола, которой Вы публично обещали не допустить?" - с такими словами обратился предстоятель Русской церкви к патриарху Варфоломею.

Он отметил, что уже сейчас духовенство на Украине под надуманными предлогами вызывают на допросы, шантажируют, угрожают близким людям, проводят обыски в храмах и жилищах, оказывают давление на семьи и детей. На днях вступил в силу закон, цель которого - лишить УПЦ ее имени, чтобы под видом "добровольного перехода общин" провести насильственные захваты ее храмов, пишет патриарх Кирилл.

В заключение он предупреждает, что если патриарх Варфоломей поступит в соответствии с намерениями, изложенными в его письме, то "навсегда утратит возможность служить единению святых Божиих Церквей" и перестанет быть первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих.

"Еще не поздно остановиться", - подчеркнул патриарх Кирилл.