Путин обвинил Вашингтон во вмешательстве в церковную жизнь на Украине

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил о недопустимости вмешательства Вашингтона в ситуацию с церковным расколом на Украине.

"То, что госсекретарь (США) позвонил по этому вопросу в Киев, обсуждал эту тему, ну это ни в какие ворота не лезет, абсолютно недопустимая вещь. Тем не менее, это происходит", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

По его словам, "все это лишнее свидетельство того, что это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами".

Как считает президент, "в этом и есть политическая подоплека".

Путин считает, что ситуация с расколом церкви на Украине создана из соображений предвыборной кампании и для дальнейшего разрыва русского и украинского народов.

"Это все делается в преддверии предвыборной кампании. И с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Это политическая, безусловно, подоплека", - сказал Путин.

Он отметил при этом: "Ничего здесь хорошего нет для религиозных свобод в целом, это явное грубое нарушение религиозных свобод".

По словам президента, его "больше всего беспокоит то, что за всем этим, безусловно, стоит передел собственности".

"Он, по сути, уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый. Не дай бог до этого дойдет, очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, они беззащитные, безоружные. Это, как правило, люди пожилого возраста, женщины", - отметил Путин.

Он считает при этом, что "опасность этого передела, конечно, существует".

5 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии. Епифаний заявил, что до этого момента церковь не будет принимать никаких весомых решений.

В РПЦ объединительный собор назвали канонически ничтожным.