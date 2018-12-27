Закон о переименовании УПЦ вступил в силу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Закон о переименовании религиозных организаций Украины, руководящий центр которых находится в "стране-агрессоре", вступил в действие: официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" в среду опубликовало текст этого документа.

Предполагается, что экспертизу, которая определит, какие именно религиозные организации подпадают под действие этой нормы, будет проводить департамент министерства культуры по вопросам религий и национальностей.

Согласно закону, в течение девяти месяцев общины, которых коснутся его положения, должны будут изменить свое название и подать соответствующие документы в органы госвласти.

20 декабря парламент Украины 240 голосами принял поправки к закону "О свободе совести и религиозных организациях", а 22 декабря документ был подписан президентом Петром Порошенко. Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Украинская православная церковь в законе не упомянута, однако считает, что именно против нее направлен этот документ, и собирается обжаловать его в Конституционном суде Украины.

По мнению патриарха Кирилла, попытки властей изменить название УПЦ способны повлечь за собой репрессии и даже "кровавые конфликты".

"Совершенно очевидно, что есть некий ультиматум: если Церковь не меняет свое название, то она будет снята с регистрации, но если Церковь меняет свое название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь на народ, на общественность. Несомненно, начнутся силовые акции по отнятию храмов ", - заявил патриарх в среду в Москве, подводя итоги года на заседании Высшего церковного совета.