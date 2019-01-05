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Новая церковь Украины не сможет учреждать приходы за пределами страны

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Патриарший и синодальный томос предоставления автокефального церковного устройства Православной церкви Украины (ПЦУ) предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, церковь не может ставить епископов и основывать приходы за пределами страны.

"Этим подписанным патриаршим и синодальным томосом мы признаем и провозглашаем установленную, в пределах территории Украины, автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру ..., как таковую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или основывать приходы за пределами государства", - говорится в переводе на украинский язык текста томоса, который обнародовал в своем твиттере посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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В документе также указано, что уже существующие приходы ПЦУ отныне подчиняются Вселенскому престолу, который имеет канонические полномочия в диаспоре, поскольку "юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства".

ПЦУ получает привилегии и все суверенные права, принадлежащие автокефальной церковной власти. То, что касается внутреннего церковного управления, рассматривается, судится и определяется исключительно митрополитом Киевским и всея Украины и Священным Синодом.

"Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол... Митрополит Киевский и всея Украины, как и архиереи Святейшей Церкви Украины, избираются отныне в соответствии с положениями божественных и священных канонов и согласно с соответствующими положениями ее Устава, которые должны во всем обязательно соответствовать положениям этого патриаршего и синодального томоса", - указано в документе.

Томос также предусматривает, что для решения "значительных вопросов церковного, догматичного или канонического характера" митрополиту Киевскому и всея Украины следует от имени Священного Синода ПЦУ обращаться к Вселенскому Престолу.

"Наша Святая Христова Великая Церковь благословляет и провозглашает Православную церковь Украины автокефальной", - подчеркивается в документе.

Ранее в субботу патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. 6 января он будет вручен предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

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Теги: Турция, Стамбул, Украина, ПЦУ, патриарх Варфоломей

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