В Роскосмосе не получали решения НАСА о переносе визита Рогозина в США - пресс-служба

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Роскосмос не уведомлен о переносе НАСА визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США.

"Нет, не получали", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса, отвечая на вопрос о том, получали ли в госкорпорации соответствующее уведомление от американской стороны.

Ранее ряд СМИ сообщили, что НАСА проинформировало Роскосмос о переносе визита на неопределенный срок.

Рогозин планировал посетить США во второй половине февраля.



