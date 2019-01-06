Анкара не отказалась от российских систем С-400 в пользу Patriot

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вашингтону не удалось убедить Анкару отказаться от приобретения российских ЗРС С-400 в пользу американской системы Patriot, сообщает в воскресенье турецкая газета "Йени шафак".

По данным издания, в ходе переговоров по системам Patriot турецкая сторона не добилась от Вашингтона включения в контракт пункта о передаче технологий, а также согласия на скидку в размере $3,5 млрд. В Анкаре отмечают, что закупка российских систем обойдется Турции значительно дешевле.

"Приобретение С-400 соответствует срочным нуждам нашей страны. Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы эта система могла функционировать независимо и не нанесла ущерба натовским системам. Мы продолжаем контактировать с американскими властями, которых очень тревожит эта проблема", - цитирует газета слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Накануне "Йени шафак" сообщала, что делегация из США, прибывшая в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов Patriot, выдвигала в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем С-400.

Как сообщалось ранее, в декабре госдепартамент США одобрил продажу Турции комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.