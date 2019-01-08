Джон Болтон обсудит безопасность курдов в Сирии с турецкими властями

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Турции добивается гарантий со стороны Анкары по обеспечению безопасности курдского ополчения в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео телеканалу CNBC.

По его словам, "посол Болтон будет там сегодня (в понедельник - ИФ) или завтра, чтобы обговорить с турками этот вопрос в свете вывода США войск (из Сирии - ИФ)".

Помпео напомнил, что обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Дональдом Трампом.

"Турки продолжат кампанию борьбы против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") после нашего ухода из Сирии, и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГ, будут защищены", - сказал Помпео.