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Курды попросили разъяснений от США по поводу вывода войск из Сирии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сирийские курды хотели бы получить от властей США более детальную информацию об объявленном ранее выводе американского контингента из Сирии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации курдов.

"Нас не предупреждали, официально или открыто. Все, что мы слышали, заявления для СМИ", - сказал он в беседе с AP.

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Чиновник отметил, что курдам также непонятен истинный смысл последних комментариев советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, хотя тот признал опасность Турции для сирийских курдов.

"Турция представляет большую угрозу для существования курдов, чем группировка ИГ (запрещена в России - ИФ) и все международные террористические организации", - подчеркнул собеседник агентства.

Накануне Болтон, говоря об условиях вывода американских войск из Сирии, указал на необходимость полного уничтожения ИГ и обеспечения защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с боевиками, но которых в Анкаре считают террористами.

Комментарии советника в отношении ситуации вокруг сирийских курдов вызвали последующую критику в Анкаре.

В понедельник Болтон в сопровождении председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда прибыл в Анкару для переговоров по Сирии.

О начале вывода американских войск из Сирии заявил в середине декабря президент США Дональд Трамп.

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Теги: США, Сирия, Турция

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