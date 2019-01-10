Рогозин заявил о готовности принять главу НАСА в России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что после отмены его приглашения в США готов, со своей стороны, пригласить главу НАСА в Россию.

"Я готов принять главу агентства Джима Брайдестайна в России, нам теперь придется обсудить, как будем жить дальше", - сказал Рогозин в интервью РБК.

"Мы также пригласим к себе наших потенциальных коммерческих заказчиков из США, поскольку встретиться с ними в Вашингтоне уже не придется. Сделаем для них подробную презентацию наших планов и предложим интересные условия совместной работы. Нам теперь есть что предложить нашим партнерам", - подчеркнул глава "Роскосмоса".

Историю с аннулированием приглашения в США Рогозин назвал "какой-то чудесной "Санта-Барбарой".

"Все это еще раз доказывает, что прекраснодушная формула "космос вне политики" не работает. Космос - это настоящая политика, и это надо понять всем: и американским сенаторам, и нашим либералам-экономистам, желающим экономить на космической деятельности России и допускающим дискредитирующие "Роскосмос" публичные заявления", - заявил Дмитрий Рогозин.

"Да, проблем в "Роскосмосе" очень много, но мы знаем, что нужно делать. Однако наш бюджет и так в 20 раз меньше НАСА, а требования к нам предъявляются не меньшие", - добавил он.