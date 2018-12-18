Наместника Киево-Печерской лавры решили вызвать на допрос в СБУ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) в ближайшие дни будет вызван на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу о нарушении религиозных прав граждан, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"В ближайшие дни в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 161, будет вызван в качестве свидетеля митрополит Павел", - сказала она агентству во вторник.

Ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в рамках дела по ст.161 УК Украины.