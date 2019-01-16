Путин назвал опасным политиканством создание новой церкви на Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Создание православной церкви Украины - чисто политический проект, нацеленный на то, чтобы посеять между русскими и украинцами не только национальную, но и религиозную рознь, считает президент РФ Владимир Путин.

"Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель - разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь", - сказал он в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости" в преддверие своего визита в эту страну.

"Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьезными последствиями. И тем не менее оно готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть", - полагает президент России.

По мнению Путина, путем создания новой религиозной структуры сделана попытка легализовать под юрисдикцией Стамбульского патриархата существующие на Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов, однако это мало кого волнует в Киеве и в США.

"Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет - мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством", - добавил глава российского государства.