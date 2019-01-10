Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставлен из Стамбула в Ровно

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Свиток томоса об автокефалии Православной церкви Украины уже вернулся на Украину из Стамбула, где его 9 января подписали все члены Синода Константинопольского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня утром томос вернулся на Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ровно", - сказал Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно в четверг.

По словам главы государства, свиток томоса был внесен в храм священнослужителями и продемонстрирован присутствующим в храме.

"Томос, который равен акту о независимости Украины, сегодня в Ровно. Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получил томос из рук Вселенского патриарха Варфоломея 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал томос 5 января.

7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток томоса на рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве. После этого томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Константинопольского патриархата, который традиционно собирается 9-го числа каждого месяца.

Представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор ранее заявлял, что томос об автокефалии будет возвращен на Украину безотлагательно после подписи участниками Синода, после чего уже постоянно будет находиться в Киеве. При этом он отметил, что документ действителен после подписи патриархом Варфоломеем, "но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в синоде Константинопольского патриархата".

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.