Университет в США рекомендовал студентам и сотрудникам не использовать WhatsApp в Китае

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Администрация Калифорнийского университета рекомендовала студентам и преподавателям не использовать мессенджеры WhatsApp и WeChat в Китае из опасений перехвата сообщений властями КНР, сообщает в пятницу CNN.

"Мы рекомендуем не пользоваться этими мессенджерами в Китае в настоящее время", - приводит телекомпания выдержку из электронного письма администрации.

По словам газеты, опасения руководства университета связаны со случаями задержания граждан Канады. В университете пояснили, что руководство вуза озабочено возможностью использования переписки в мессенджерах для "предъявления обвинений" или "в качестве предлога для отказа на выезд" из Китая.

Отношения между Пекином и Оттавой обострились после того, как Китай задержал двух граждан Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая". Предполагается, что аресты канадцев могут быть ответом на задержание 1 декабря в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которая после была отпущена под залог.

Также в письме администрация Калифорнийского университета обратили внимание на задержание Пола Уилана в РФ по подозрению в шпионаже. Руководство вуза уточнило в послании, что в материалах уголовного дела в отношении Уилана также "упоминается использование WhatsApp".