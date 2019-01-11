Абхазия закрыла границу с Грузией на два месяца из-за вспышки "свиного гриппа"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Абхазия закрывает границу с Грузией из-за вспышки в этой республике вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А).

Как сообщает Служба госбезопасности Абхазии, "в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, который является смертельно опасным для здоровья человека, с 10 января с 20:00 введено ограничение на пересечение государственной границы сроком на два месяца".

"Вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Республики Грузия", - говорится в сообщении службы.

Ранее Минздрав Грузии подтвердил смерть 15 человек от "свиного гриппа" с начала года.