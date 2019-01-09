Представитель ВОЗ в Грузии назвал неопасным число смертей от "свиного гриппа" в стране

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Число летальных случаев заболевания вирусом H1N1, известным как "свиной грипп", в Грузии не превышает сезонные показатели в других странах региона, заявил в среду глава представительства ВОЗ в Грузии Мариян Ивануша.

"В Грузии количество умерших не выходит за опасные пределы. Это обычный сезон гриппа, как и в других странах региона. Ничего особенного на данном этапе не происходит", - сказал Ивануша журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что число смертельных случаев заболевания вирусом в Грузии достигло 13.

Накануне Минздрав Грузии официально подтвердил смерть 10 человек, заразившихся вирусом H1N1.

Представитель ВОЗ напомнил, что в Европе ежегодно от вируса гриппа типа "А", подтипом которого является вирус H1N1, погибает около 70 тысяч человек.

Ранее в среду в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии заявили журналистам, что причин для паники в связи с сообщениями о смертельных случаях заболевания нет, как и нет угрозы эпидемии. В центре привели в пример международную статистику, указав на то, что в 2018 году в США от того же штамма "свиного гриппа", который в настоящее время фиксируется в Грузии, погибли около 80 тысяч человек.

Ранее в Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что на данном этапе показатели заболеваемости в Грузии не приблизились к отметке, когда можно говорить об угрозе эпидемии.

В среду ситуацию прокомментировал журналистам глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко. По словам министра, на данном этапе госпитальное лечение проходят до 640 пациентов, из которых 39 находятся в реанимационном отделении. Он отметил, что это серьезные показатели, но, в целом, число заболевших в стране в настоящее время снижается.