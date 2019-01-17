Бывший американский сенатор стал лоббистом интересов компаний Дерипаски

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Бывший сенатор Дэвид Виттер выступает в интересах компаний, связанных с россиянином Олегом Дерипаской, сообщил CNN со ссылкой на документы министерства юстиции США.

Согласно им, Виттер, зарегистрированный как иностранный агент, продвигал снятие санкций с компаний Дерипаски En+, "РусАл" и "Евросибэнерго".

После того, как министерство финансов согласилось в прошлом месяце снять санкции с компаний, Виттер был замечен в сенате, где шло заседание по этому вопросу.

Как отмечает телеканал, компания Виттера Mercury LLC была нанята гражданином Великобритании лордом Грегом Баркером, который является председателем совета директоров компании EN+.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Дерипаска.