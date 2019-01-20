Россия поставила Лаосу партию модернизированных танков Т-72

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Поставленные Россией Лаосу танки являются модернизированной версией основного боевого танка Т-72 - Т-72Б1, сообщил в воскресенье информированный собеседник "Интерфакса".

"Лаос получил партию российских танков Т-72Б1", - сказал он.

Ранее в воскресенье в департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что переданные Россией танки Т-72 и боевые разведывательные машины БРДМ-2М приняли участие в параде в честь 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса.

В Минобороны заявили, что танки переданы в соответствии с обращением президента Лаоса в рамках оказания военно-технической помощи и договоренностями, достигнутыми в ходе визита в январе 2018 года в Лаос министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Во Вьентьяне, согласно соглашению между правительствами России и Лаоса, теперь работает представительство Минобороны РФ, сообщили российские военные.

Ранее со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ сообщалось, что Лаос получил от России четыре учебно-боевых самолета Як-130 в рамках контракта, подписанного в 2017 году.

В январе Минобороны России сообщило, что Лаос передал России 30 танков Т-34 в исправном состоянии. Сообщалось, что Т-34 переданы Лаосом России безвозмездно.