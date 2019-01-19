Источник сообщил о поставке партии учебно-боевых Як-130 Мьянме

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россия выполнила контракт на поставку Мьянме партии учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил информированный собеседник "Интерфакса".

"Мьянма получила по контракту партию Як-130", - сказал он, не уточнив количество поставленных самолетов.

По его словам, самолеты были доставлены в Мьянму в конце прошлого года.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать эту информацию.

10 января информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Россия поставила несколько Як-130 стране Юго-Восточной Азии - Лаосу. 15 января в департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что Лаос получил от России четыре Як-130 в рамках контракта, подписанного в 2017 году.

Як-130 (корпорация "Иркут") предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Он позволяет обучать пилотов для боевых самолетов поколений "4+" и "5". Впервые Як-130 поднялся в воздух в 1996 году. В 2002 году он был выбран основным самолетом для подготовки летчиков ВВС России.