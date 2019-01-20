Российские Т-72 приняли участие в параде в Лаосе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, состоящие на вооружении лаосских вооруженных сил приняли участие в параде в честь 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На военном параде, посвященном 70-летию со дня основания Народной армии Лаоса, была продемонстрирована российская военная техника, принятая Лаосской Народно-Демократической Республикой на вооружение. В числе представленных образцов - модернизированные танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М", - говорится в сообщении МО РФ, поступившем в "Интерфакс".

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что танки передаются в соответствии с обращением Президента Лаосской Народно-Демократической Республики в рамках оказания военно-технической помощи и договоренностями, достигнутыми в ходе визита в январе 2018 г. в Лаос Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу.

"Кроме того, во Вьентьяне согласно соглашению между правительствами Российской Федерации и Лаосской Народно-Демократической Республики открыто представительство Минобороны РФ", - добавили в МО РФ.

Деятельность российского представительства будет способствовать расширению военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Вьентьяном по таким направлениям, как обучение лаосских военнослужащих в военно-учебных заведениях Минобороны РФ, командирование российских военных специалистов в качестве консультантов для оказания содействия в строительстве лаосских вооружённых сил, а также эксплуатации и применении российского вооружения и военной техники, подчеркнули в ведомстве.

Ранее со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ сообщалось, что Лаос получил от России четыре Як-130 в рамках контракта, подписанного в 2017 году.