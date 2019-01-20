В мире

Российские Т-72 приняли участие в параде в Лаосе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, состоящие на вооружении лаосских вооруженных сил приняли участие в параде в честь 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На военном параде, посвященном 70-летию со дня основания Народной армии Лаоса, была продемонстрирована российская военная техника, принятая Лаосской Народно-Демократической Республикой на вооружение. В числе представленных образцов - модернизированные танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М", - говорится в сообщении МО РФ, поступившем в "Интерфакс".

В РоссииПереданные Лаосом Т-34 прибыли в НовосибирскЧитать подробнее

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что танки передаются в соответствии с обращением Президента Лаосской Народно-Демократической Республики в рамках оказания военно-технической помощи и договоренностями, достигнутыми в ходе визита в январе 2018 г. в Лаос Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу.

"Кроме того, во Вьентьяне согласно соглашению между правительствами Российской Федерации и Лаосской Народно-Демократической Республики открыто представительство Минобороны РФ", - добавили в МО РФ.

Деятельность российского представительства будет способствовать расширению военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Вьентьяном по таким направлениям, как обучение лаосских военнослужащих в военно-учебных заведениях Минобороны РФ, командирование российских военных специалистов в качестве консультантов для оказания содействия в строительстве лаосских вооружённых сил, а также эксплуатации и применении российского вооружения и военной техники, подчеркнули в ведомстве.

Ранее со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ сообщалось, что Лаос получил от России четыре Як-130 в рамках контракта, подписанного в 2017 году.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Лаос, Т-72

Новости по теме

В мире
Президентом Конго стал оппозиционный кандидатПрезидентом Конго стал оппозиционный кандидат
Для утверждения результатов выборов понадобилось решение конституционного судаПодробнее
 В Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканаловВ Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканалов
Протестующие подозревают журналистов в работе на властиПодробнее
 В Париже полиция задержала 12 участников акции "желтых жилетов"В Париже полиция задержала 12 участников акции "желтых жилетов"
Вместе с тем, как сообщили полицейские, в целом протест в городе проходит мирноПодробнее
 Украинский чиновник рассказал о покупке топлива из российской нефтиУкраинский чиновник рассказал о покупке топлива из российской нефти
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий объяснил, что покупать у Белоруссии топливо российского происхождения более выгодно, чем приобретать его в ЕвропеПодробнее
Филарет снова объявил себя патриархом всея РусиФиларет снова объявил себя патриархом всея Руси
Глава бывшего Киевского патриархата, которого РПЦ предала анафеме еще в 1990-е, именует себя патриархом Киевским и всея Руси-УкраиныПодробнее
 Взрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человекВзрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человек
Предварительная версия причины инцидента — незаконная врезкаПодробнее
 Россиянин Александр Жуков экстрадирован в США из БолгарииРоссиянин Александр Жуков экстрадирован в США из Болгарии
Его обвиняют в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничестваПодробнее
 Лукашенко не будет возражать против общей с РФ валюты, если это не рубльЛукашенко не будет возражать против общей с РФ валюты, если это не рубль
Белорусский президент также напомнил свои слова "белорус - это русский со знаком качества"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортШарапова выбыла из Australian OpenВ миреВ Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканаловВ миреФиларет снова объявил себя патриархом всея РусиМоскваОчевидцы сообщили о задержании участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в МосквеВ миреРоссиянин Александр Жуков экстрадирован в США из БолгарииВ миреУкраинский чиновник рассказал о покупке топлива из российской нефти

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 января

Атака "желтых жилетов" против журналистов, задержание протестующих на митинге в Москве Подробнее

Российские Т-72 приняли участие в параде в Лаосе

Эстонские женщины провели марш против гендерной дискриминации

Шарапова выбыла из Australian Open

Шарапова выбыла из Australian OpenВ четвертом круге турнира Большого шлема она проиграла австралийке Барти Подробнее

Более 50 домов и соцобъекты остались без отопления в Барнауле

Более тысячи авиарейсов отменены в США из-за ливней и снегопадов

Президентом Конго стал оппозиционный кандидат

Президентом Конго стал оппозиционный кандидатДля утверждения результатов выборов понадобилось решение конституционного суда Подробнее

Минобороны РФ открыло раздел о форуме "Армия-2019"

Президент Узбекистана встретится с Меркель в ходе визита в Германию 20-22 января

Двое пострадавших при взрыве газа в Дагестане находятся в тяжелом состоянии

Митинг против передачи Японии Курил пройдет в Москве в воскресенье

Три человека погибли на пожаре в частном доме в центре Самары

Один военнослужащий армии Сирии погиб при обстреле со стороны боевиков

Задержанных в Москве участников акции памяти Маркелова и Бабуровой не освободят до понедельника

На орбиту Земли выведен американский разведывательный спутник

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');