Главные новости
В миреПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетВ РоссииВ ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуВ миреМитрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦ
В мире

СМИ сообщили, что Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео встретился в воскресенье с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером, чтобы обсудить возможность баллотироваться в Сенат от Канзаса в 2020 году, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что Помпео и Бейкер обсудили, что необходимо для того, чтобы глава госдепартамента смог выдвинуть свою кандидатуру в сенаторы.

По словам собеседника телеканала, Майк Помпео "сосредоточен на своей работе госсекретаря США", но он прислушивается к тем, кто призывает его баллотироваться в Сенат.

Как отметил источник, одним из тех, кто убеждает госсекретаря США принять участие в выборах является лидер сенатского большинства Митч Макконелл.

Ранее в этом месяце сенатор Республиканской партии Канзаса Пэт Робертс объявил, что не будет добиваться переизбрания в 2020 году, а это означает, что его место освободится.

До того, как стать директором ЦРУ, а затем госсекретарем, Майк Помпео служил три срока в качестве конгрессмена из Канзаса.

"Республиканцы в Сенате хотели бы, чтобы он баллотировался", - заявил источник телеканала.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Майк Помпео

Новости по теме

В мире
Синдзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с РоссиейСиндзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии рассказал, почему в 2019 году наступает важный момент в переговорах между двумя странамиПодробнее
 Митрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦМитрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦ
Он считает, что украинцы сдают экзамен богу на "верность Истине", а новая церковная структура не продержится долгоПодробнее
 ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет
По данным российских военных, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моряПодробнее
 Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"
Республиканцы предложили оппонентам начать работу над компромиссным вариантом президента США Подробнее
Президентом Конго стал оппозиционный кандидатПрезидентом Конго стал оппозиционный кандидат
Для утверждения результатов выборов понадобилось решение конституционного судаПодробнее
 В Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканаловВ Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканалов
Протестующие подозревают журналистов в работе на властиПодробнее
 В Париже полиция задержала 12 участников акции "желтых жилетов"В Париже полиция задержала 12 участников акции "желтых жилетов"
Вместе с тем, как сообщили полицейские, в целом протест в городе проходит мирноПодробнее
 Украинский чиновник рассказал о покупке топлива из российской нефтиУкраинский чиновник рассказал о покупке топлива из российской нефти
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий объяснил, что покупать у Белоруссии топливо российского происхождения более выгодно, чем приобретать его в ЕвропеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетВ РоссииВ ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуВ миреМитрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦВ миреДемократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"СпортШарапова выбыла из Australian OpenВ миреВ Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканалов

В Правительстве одобрили строительство первого участка магистрали Москва-Казань

Стоимость реализации проекта оценивается в более 600 млрд рублей Подробнее

СМИ сообщили, что Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат

Адвокат Трампа рассказал об обсуждении строительства Trump Tower

В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу

В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуОсновными способами стали подлог документов, "карусель", а также фирмы-однодневки Подробнее

СМИ сообщили, что ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля на Дамаск

Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован

Ответственный за переговоры с США пхеньянский чиновник возвращается в КНДР через Пекин

Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализован

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 км

Площадь пожара на юго-востоке Москвы увеличилась до 500 квадратных метров

Синдзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с Россией

Синдзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с РоссиейПремьер-министр Японии рассказал, почему в 2019 году наступает важный момент в переговорах между двумя странами Подробнее

Возгорание ангара произошло на юго-востоке Москвы

Эрдоган обсудил с Трампом создание зоны безопасности в Сирии

Сирийский военный ранен при обстреле боевиками провинции Латакия

Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

Двое детей провалились под лед в Пензенской области, один погиб

В СК сообщили, что при пожаре на северо-востоке Москвы погибла женщина 73 лет

Федерацию бокса России признали лучшей в Европе по итогам 2018 года

Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке Москвы

Митрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦ

Митрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦОн считает, что украинцы сдают экзамен богу на "верность Истине", а новая церковная структура не продержится долго Подробнее

Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа под Ульяновском

Баскетболисты ЦСКА потерпели первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');