СМИ сообщили, что Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео встретился в воскресенье с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером, чтобы обсудить возможность баллотироваться в Сенат от Канзаса в 2020 году, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что Помпео и Бейкер обсудили, что необходимо для того, чтобы глава госдепартамента смог выдвинуть свою кандидатуру в сенаторы.

По словам собеседника телеканала, Майк Помпео "сосредоточен на своей работе госсекретаря США", но он прислушивается к тем, кто призывает его баллотироваться в Сенат.

Как отметил источник, одним из тех, кто убеждает госсекретаря США принять участие в выборах является лидер сенатского большинства Митч Макконелл.

Ранее в этом месяце сенатор Республиканской партии Канзаса Пэт Робертс объявил, что не будет добиваться переизбрания в 2020 году, а это означает, что его место освободится.

До того, как стать директором ЦРУ, а затем госсекретарем, Майк Помпео служил три срока в качестве конгрессмена из Канзаса.

"Республиканцы в Сенате хотели бы, чтобы он баллотировался", - заявил источник телеканала.