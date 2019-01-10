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Помпео опроверг споры Трампа с Болтоном и заверил в выводе войск из Сирии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заверил, что решение Вашингтона о выводе американского контингента из Сирии будет выполнено.

"Решение президента США о выводе войск было принято, и мы сделаем это", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри в Каире.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что нет никаких споров между президентом США Дональдом Трампом и его советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном о выводе войск из Сирии.

По сообщениям ряда СМИ, Болтон ранее заявил, что планируемый вывод американского контингента зависит от ряда условий, в том числе от того, удастся ли уничтожить остатки "Исламского государства" (ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии.

По словам госсекретаря США, подобную историю о разногласиях в администрации США "придумали СМИ".

"Президент Трамп, Джон Болтон и я четко говорили о том, что угроза радикального ислама реально существует. Деятельность ИГ продолжается, мы продолжает бороться с ними во многих регионах", - указал Помпео.

"Мы продолжим активно бороться против терроризма: против ИГ и "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ)", - отметил он.

Госсекретарь США посещает Египет в рамках турне по Ближнему Востоку. У него, в частности, запланированы визиты в Бахрейн, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Оман и Кувейт.

В декабре Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

Позже президент США согласился продлить процесс вывода войск из Сирии и осуществить его в течение четырех месяцев, тогда как ранее он говорил, что вывод находящихся в Сирии 2 тыс. американских военных займет около 30 дней.

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Теги: США, Дональд Трамп, Майк Помпео, Джон Болтон

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