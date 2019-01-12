Помпео выразил надежду на успешное разрешение ситуации с Турцией

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео, совершающий поездку по Ближнему Востоку, выразил надежду на успешное урегулирование ситуации с Турцией и сирийскими курдами.

"Мы уверены, что мы способны добиться результата, который реализовал бы обе (цели - ИФ)", - приводит ливанское издание Daily Star его слова, сказанные журналистам в Абу-Даби.

Госсекретарь пояснил, что речь идет одновременно о защите сирийских курдов и об избавлении Турции от угрозы терроризма.

Помпео добавил, что начавшийся вывод американского контингента из Сирии является лишь "изменением в тактике" и не ослабляет способность США противостоять как группировке ИГ (запрещена в РФ), так и Ирану.

Ранее сообщалось, что Помпео обсуждал по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии.

Накануне американские СМИ сообщили, что США уже вывели из Сирии первую партию наземной военной техники.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявив о решении вывода войск из Сирии, говорил о том, что это займет около двух месяцев. Позднее он согласился с требованием конгрессменов о том, что этот срок может быть продлен.