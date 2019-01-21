ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

Как рассказали "Ъ" в полиции, нововведение "продиктовано необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности". Постановление вступит в силу 4 августа 2019 года вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств". Его проект опубликован на regulation.gov.ru, где завершается его общественное обсуждение.

С 2013 года, напоминает "Коммерсант", после покупки автомобиля новый владелец может использовать прежний номер. Как пояснил газете Борис Ионов, возглавлявший направление регистрации в ГИБДД России в 2007–2014 годах, такая возможность вводилась для удобства граждан. В частности, для владельцев недорогих автомобилей, которые могли сэкономить на госпошлине за новый госномер в размере двух тысяч рублей. Более того, полагает другой эксперт, это помогло устранить проблему "свой-чужой" в некоторых регионах, где до 2013 года инспекторы предвзято относились к приезжим автомобилистам.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится, так как транспортный налог они платят по месту регистрации автомобиля, и отмечает, что мера позволит отслеживать рост регионального автопарка.