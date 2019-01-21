В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Четверо сирийских военных погибли в ночь на понедельник в результате авиаудара Израиля, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ; шесть человек ранены.

"21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений", - сообщили российские военные. По их данным, противовоздушная оборона Сирии уничтожила более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.

При этом авиаудар Израиля нанес повреждения международному аэропорту Дамаска.

Армия обороны Израиля в ночь на понедельник сообщила, что начала атаку на иранские силы в Сирии. "Мы предостерегаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля", - говорилось в ее заявлении.

Как сообщало сирийское агентство SANA, взрывы раздались в небе над Дамаском около 1:15 по местному времени (2:15 мск).

В минувшее воскресенье ПВО Сирии уже отразила авиаудары израильских ВВС.