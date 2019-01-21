Жертвами израильских ударов в Сирии стали 11 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 11 человек погибли в результате израильских ударов вблизи сирийской столицы Дамаска в ночь на понедельник, сообщает в понедельник Jerusalem Post со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

Все они - либо военные, либо бойцы военизированных формирований. По их данным, двое погибших - сирийцы.

Национальный центр управления обороной РФ, со своей стороны, ранее сообщил, что жертвами ударов стали четверо сирийских военных, шестеро ранены. Также, по их данным, повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

Как сообщало сирийское агентство SANA, взрывы начали раздаваться над Дамаском около 1:15 по местному времени (2:15 мск).

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары после того, как над Голанскими высотами была обнаружена пущенная с территории Сирии ракета, позже перехваченная системой ПРО "Железный купол".

В воскресенье Израиль также наносил удары по Сирии. Объектом атаки, по данным российских военных, был международный аэропорт на юго-востоке Дамаска. Удар по Сирии нанесли четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря.