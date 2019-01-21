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Армия Израиля опубликовала видео уничтожения комплекса "Панцирь" в Сирии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Израильская армия в понедельник распространила в соцсетях видео некоторых ракетных ударов, нанесенных в ночь на понедельник по зенитным батареям на территории Сирии.

Эксперты, мнение которых приводят западные СМИ, полагают, что под удар могло попасть несколько собранных в России зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1".

Как отмечает специализирующееся на оборонной тематике издание Defence Blog, на распространенной израильскими военными видеозаписи запечатлено прямое попадание израильской ракеты по одному из "Панцирей С-1". Всего на 28-секундном видео видно два удара по военной технике. Однако в случае с одним из ударов не видны очертания мишени. Во втором случае, как отмечают специалисты, мишень видна, и она похожа на "Панцирь С-1".

Израильские военные ранее подтвердили, что в ходе атаки Израиль, в частности, нанес удары по элементам системы ПВО Сирии.

"В ходе атаки были выпущены десятки сирийских ракет земля-воздух, несмотря на ясное предостережение со стороны Израиля о необходимости воздержаться от агрессивных действий", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

"В ответ мы также нанесли удар по нескольким зенитным батареям сирийских вооруженных сил", - сообщили израильские военные.

Армия обороны Израиля нанесла удар после того, как над Голанскими высотами была обнаружена пущенная с территории Сирии ракета, позже перехваченная системой ПРО "Железный купол".

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что жертвами ударов стали четверо сирийских военных. Западные СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев сообщали, что в результате ударов погибли 11 человек.

В воскресенье Израиль также наносил удары по Сирии. Объектом атаки, по данным российских военных, был международный аэропорт на юго-востоке Дамаска. Удар по Сирии нанесли четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря.

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Теги: Израиль

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