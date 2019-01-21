Филарет предложил переименовать ПЦУ в УПЦ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Филарет (Денисенко), именующий себя почетным патриархом церкви, созданной в декабре на Украине при участии Константинопольского патриархата, заявил, что она должна сменить свое название, поскольку нынешнее является некорректным.

"Сейчас распространяют неверное название - ПЦУ, Православная церковь Украины. Правильно - Украинская православная церковь. Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить", - заявил Филарет в понедельник в интервью ТСН.

На реплику журналиста о том, что это название официальное, лидер самораспустившегося Киевского патриархата возразил, что это неправильный перевод и что "надо говорить правильно - Украинская православная церковь".

Между тем в томосе об автокефалии, который в январе был выдан Константинополем новой украинской церкви, она названа Святейшей церковью Украины. При этом отмечалось, что будущий устав этой церкви должен соответствовать томосу, а любые изменения следует доводить до сведения Константинополя.

Решение изменить название новой церкви Украины по своему усмотрению - не единственное отклонение Филарета от требований патриарха Варфоломея. Так, на днях Филарет своим официальным распоряжением, причем напечатанным на бланке упраздненного Киевского патриархата, благословил поминать себя на литургии в качестве патриарха, а уже следом за ним поминать и формального главу новой церкви Епифания (Думенко).

Экзарх Константинополя архиепископ Даниил в январе выразил недовольство тем, что Филарет так и не отошёл от руководства новой церковью и не даёт Епифанию развернуться в полную силу.