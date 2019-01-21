Нетаньяху пообещал ударить по любому государству, угрожающему уничтожить Израиль

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил о готовности Израиля ударить по любой стране, из которой будет исходить угроза для Израиля, пишет The Jerusalem Post.

"Мы действуем и против Ирана, и против сирийских сил, которые содействуют иранской агрессии. Мы будем наносить удары по любому, кто попытается нам навредить. Кто бы ни угрожал нас уничтожить, он понесет ответственность в полной мере", - заявил он, выступая с речью на открытии нового израильского аэропорта имени Илана и Асафа Рамонов на юге страны.

Ранее глава ВВС Ирана заявил о готовности военнослужащих страны воевать с Израилем вплоть до его уничтожения.

В конце минувшей недели израильская система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, пущенную с территории Сирии на север Голанских высот. В ответ на это израильские ВВС атаковали иранские объекты в Сирии в воскресенье и в ночь на понедельник.