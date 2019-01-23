МИД РФ потребовал от Израиля прекратить удары по Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Москва призывает исключить нанесение Израилем ударов по территории Сирии, предупреждает о последствиях нагнетания атмосферы вражды в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не изменили по данному вопросу свою позицию, она строится по принципу уважения международного права, и практика произвольного нанесения ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть исключена", - сказала она на брифинге в среду.

"Нагнетание атмосферы вражды в регионе, по нашей оценке, не отвечает национальным интересам ни одного из ближневосточных государства, включая Израиль. Нельзя допустить, чтобы настрадавшаяся за время войны Сирия превратилась в арену сведения геополитических счетов. Призываем всех задуматься над последствиями провоцирования нового витка хаоса на Ближнем Востоке", - отметила она.

Израиль регулярно наносит в Сирии удары по проиранским формированиям, которые являются союзниками сирийской правительственной армии.

Последний удар был нанесен 21 января.

Минобороны РФ сообщало, что между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и командным центром ВВС Израиля работает прямой канал связи для предотвращения опасных инцидентов.

Тем не менее, в ходе отражения израильского авианалета вечером 17 сентября 2018 года над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. После трагедии с Ил-20 Россия передала армии Сирии современные зенитные ракетные системы С-300.