На горящих в Черном море судах начали рваться швартовые тросы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Швартовые тросы, соединяющие горящие в Черном море суда "Маэстро" и "Канди", начали рваться, сообщает Морской спасательно-координационный центр Росморречфлота в среду.
"В 11:50 мск поступило сообщение от многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Демидов" - начались рваться швартовные концы, которыми судно CANDY пришвартовано к судну MAESTRO. (. . .) осталось два продольных", - говорится в сообщении.
Спасатели также отмечают, что горящие суда начали двигаться относительно друг друга. Так, CANDY сместился вдоль корпуса MAESTRO в корму на расстояние порядка 20 метров.
На месте бедствия работают "Спасатель Демидов" и морской буксир "Меркурий" - оба судна ведут орошение горящих танков.
Пожар на танкерах в Черном море
Два судна с сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.
Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Газом "Канди" заправился в Темрюке (Краснодарский край). Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.
Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32 моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.
Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.