Опознано большинство погибших при пожаре двух судов в Черном море

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Опознание большинства тел погибших при пожаре двух судов в Черном море завершено, сообщил в среду официальный представитель Росморречфлота.

"Большинство тел погибших уже опознано. Крен (горящих в Черном море судов - ИФ) со вчерашнего дня не увеличился. Разлив горючего пока не наблюдался", - сказал он.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32 моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены. Пострадавших и тела погибших во вторник доставили в Керчь.

Российские следователи возбудили уголовное дело.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.