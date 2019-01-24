Лидер оппозиции Гуаидо заявил, что Венесуэла ни с кем не разрывает дипотношения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране",- говорится в заявлении Хуана Гуаидо в твиттере.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с поддержавшими Гуаидо США.