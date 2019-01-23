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Мадуро заявил о пересмотре дипломатических отношений с США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что приказал пересмотреть дипломатические отношения с США.

"Я поручил главе МИД Венесуэлы начать полный пересмотр отношений с США и принять политические меры", - заявил Мадуро в эфире телеканала Telesur.

Таким образом, глава Венесуэлы ответил на комментарии вице-президента США Майка Пенса, который выразил поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуаидо и назвал. Мадуро "диктатором, у которого нет законных оснований на власть".

Накануне в столице Венесуэлы была совершена попытка военного мятежа.

После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста в среду.

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Теги: Венесуэла, США, Николас Мадуро

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