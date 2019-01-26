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WSJ рассказала о секретном плане США по поддержке смены власти в Венесуэле

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя и.о. президента на следующий день после разговора с Майклом Пенсом

WSJ рассказала о секретном плане США по поддержке смены власти в Венесуэле
Выступление лидера оппозиции Хуана Гуаидо перед своими сторонниками в Каракасе
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - У администрации Дональда Трампа был секретный план по поддержке лидера Венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, который на этой неделе объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, вице-президент США Майкл Пенс позвонил Гуаидо и заверил его в поддержке со стороны Вашингтона, если он перехватит бразды правления у Николаса Мадуро и объявит себя временным главой государства, сославшись на одно из положений венесуэльской конституции. Этот звонок запустил в действие план, который американская администрация тайно разрабатывала на протяжении последних нескольких недель. Вашингтон координировал работу над ним со своими союзниками, а также с представителями оппозиции Венесуэлы.

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Уже на следующий день, 23 января, после разговора с Пенсом Гуаидо как глава Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы) объявил власть Мадуро нелегитимной и провозгласил себя и.о. президента страны. Как и было обещано, его тут же поддержал Дональд Трамп, назвав законным главой государства. Вскоре после этого с аналогичными заявлениями выступили Канада, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу, Чили и некоторые другие страны.

Как напоминает The Wall Street Journal, Венесуэла (наряду с Ираном и Северной Кореей) была среди внешнеполитических приоритетов Трампа едва ли не с первых дней его президентства. Он регулярно утраивал брифинги на данную тему и обсуждал с представителями своей администрации положение в этой потенциально богатой нефтяной стране.

Венесуэла в последние годы живет в состоянии затяжного кризиса в экономике, политике и социальной сфере. 10 января Николас Мадуро официально заступил на второй президентский срок до 2025 года. Согласно официальным данным, на выборах в мае 2018 года он получил 68% голосов. Явка избирателей составила менее 50%. Большая часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты. Не признали переизбрание Мадуро около 60 государств, включая США, страны Европейского союза и большинство государств Латинской Америки.

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Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо

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