Посол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество Москвы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Венесуэла готова принять посредничество России для налаживания диалога между правительством и оппозицией, заявил "Интерфаксу" посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Мы слышали заявления, сделанные МИД РФ, слышали о предложении российской стороны послужить в случае необходимости посредником в диалоге между правительством Боливарианской Республики Венесуэлы и оппозиции", - заявил он.

Фариа Тортоса напомнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее неоднократно выражал готовность к началу такого диалога и много раз проявлял такую готовность. При этом, по его словам, представители оппозиции, принимая участие в каких-либо переговорах, не подписывают никаких документов, "получая соответствующие указания из Соединенных Штатов".

"Николас Мадуро уже принял предложения Мексики и Уругвая, которые также предложили стать посредниками, и он, исходя из интересов нашего народа и нашей родины, принял такие предложения. В случае с предложением, исходящим от российской стороны, иного ответа быть не должно, особенно учитывая ее большой подобный опыт в посредничестве в крупных конфликтах, которые существуют в мире", - подчеркнул венесуэльский посол.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Мадуро, потребовав свободы и верховенства права.

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды - как попытку госпереворота.

Президент РФ Владимир Путин 24 января провел телефонный разговор с Мадуро. Путин выразил поддержку властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса", сообщила пресс-служба Кремля.