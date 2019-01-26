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Испания и Франция назвали условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы

Это произойдет, если в течении восьми дней в стране не будут назначены новые выборы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Мадрид признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом этой страны, если правительство не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Если в течение восьми дней в Венесуэле не объявят о проведении честных, свободных и прозрачных выборов, тогда Испания признает Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы", - цитирует газета El Pais его слова, сказанные в телевизионном обращении.

С аналогичным заявлением сегодня выступили также французские власти.

"Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно решать свое будущее. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы сможем признать Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы для запуска политического процесса. Мы работаем вместе с нашими европейскими союзниками", - написал написал в твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон.

В среду, 23 января, Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо

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