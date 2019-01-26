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Великобритания заявила о готовности признать Гуаидо президентом Венесуэлы

Есть обновление от 18:09

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Британии Джереми Хант в субботу заявил о готовности Лондона признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в стране в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.

"После недопуска (к выборам - ИФ) оппозиционных кандидатов, подбрасывания (бюллетеней - ИФ) в избирательные урны и нарушений при подсчете голосов в ходе выборов, отмеченных тяжелыми нарушениями, ясно, что Николас Мадуро не является законным лидером Венесуэлы", - написал он в твиттере.

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"Хуан Гуаидо - правильный кандидат, чтобы повести Венесуэлу вперед. Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении новых и честных выборов, Великобритания признает его временным президентом, который поведет политический процесс к демократии", - заявил Хант.

В субботу подобные заявления сделали Франция, ФРГ, Испания. Все эти страны установили для правительства страны восьмидневный срок, в течение которого должны быть объявлены новые выборы.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что вице-президент США Майк Пенс в ходе телефонного звонка в ночь со вторника на среду пообещал Гуаидо поддержку Вашингтона, если он объявит себя временным президентом.

23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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Теги: Великобритания, Венесуэла, Хуан Гуаидо

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