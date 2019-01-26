Глава МИД Венесуэлы отверг ультиматумы извне

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительство Венесуэлы поддерживает инициативы по диалогу с оппозицией и согласно на посредничество в переговорах с ней, но оно не потерпит ультиматумов, выдвигаемых иностранными государствами, заявил в субботу глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Мы поддерживаем инициативы, ведущие к диалогу. Мы поддерживаем инициативы Доминиканской республики. Мы поддерживаем инициативы Мексики, Уругвая, всех тех, кто начал попытки привести венесуэльцев к диалогу и достичь соглашения", - сказал он в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Венесуэле.

"Но решения будут приниматься только венесуэльцами - правительством и оппозицией, сидящими за столом переговоров вместе", - заявил Арреас.

Он добавил, что Венесуэла не согласна на ультиматумы, выдвигаемые в ее адрес иностранными государствами.

"Никто не вправе выдвигать нам финальные сроки или указывать нам, проводить выборы или нет", - заявил Арреаса.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Испания заявили, что готовы будут признать Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.