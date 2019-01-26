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Помпео в СБ ООН призвал все страны поддержать противников Мадуро

Есть обновление от 18:53

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в субботу в ходе заседания Совбеза ООН призвал все страны поддержать стремящихся к демократии в Венесуэле противников правительства Николаса Мадуро.

"Пришло время поддержать венесуэльский народ и признать новое законное демократическое правительство, возглавляемое президентом Хуаном Гуаидо, и положить конец этому кошмару", - заявил он.

Помпео отметил, что Соединенные Штаты поддерживают венесуэльцев и Гуаидо, и многие страны также выразили ему свою поддержку.

Госсекретарь США подчеркнул, что остальные страны должны определить, какую сторону они поддерживают.

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Помпео также заявил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают те государства, в которых также наблюдаются проблемы с демократией. "Некоторые страны публично занимают сторону Мадуро - Китай, Россия, Сирия, Иран", - сказал он.

"Неудивительно, что те, кто правит, не основываясь на демократии, в своих собственных странах, пытается оказать помощь Мадуро (...) Китай и Россия поддерживают провалившийся режим (в Венесуэле - ИФ)", - отметил госсекретарь США.

Помпео добавил, что "ни одна из этих стран (поддерживающих Мадуро - ИФ) не поддерживают международные нормы".

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что вице-президент США Майк Пенс в ходе телефонного звонка в ночь со вторника на среду пообещал Гуаидо поддержку Вашингтона, если он объявит себя временным президентом.

23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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Теги: США, Майк Помпео, СБ ООН, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо

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