Евросоюз осудил действия властей Венесуэлы против протестных манифестаций

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила в субботу с заявлением, осуждающим действия властей Венесуэлы в отношении протестных манифестаций.

"Массовые народные демонстрации, имевшие место в Венесуэле в последние дни, были встречены насилием со стороны властей, что привело к трагической гибели многих людей и еще большему числу раненых и арестованных. Европейский союз решительно осуждает эти действия и выражает глубокие соболезнования семьям погибших", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В нем повторяется позиция ЕС, что "президентские выборы в мае прошлого года в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия, поскольку у них отсутствовала демократическая легитимность".

"Страна срочно нуждается в правительстве, которое действительно представляет волю венесуэльского народа", - подчеркивается в заявлении.

В нем выражается "полная поддержка Национального собрания, которое является демократическим законным органом Венесуэлы, чьи полномочия должны быть восстановлены и уважаться, включая прерогативы и безопасность его членов".

"Мы подтверждаем нашу глубокую веру в то, что мирное и всеобъемлющее демократическое решение является единственным надежным выходом из нынешнего политического тупика и спровоцированного им серьезного социального кризиса", - заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам.

"ЕС настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы. В отсутствие объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в течение ближайших дней ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 венесуэльской конституции", - объявила Могерини от имени Евросоюза.

В заявлении говорится о поддержке Евросоюзом венесуэльского народа. ЕС обещает продолжать внимательно следить за событиями, в том числе рассмотрит ситуацию на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза 31 января - 1 февраля в Бухаресте.

Ранее сегодня Великобритания, Германия, Франция, Испания заявили, что готовы будут признать Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.